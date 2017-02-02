Тимур Жамалетдинов: "Не знаю, вытесню ли я кого-то из состава. В ЦСКА нет плохих игроков"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заявил, что готов бороться за место в основе клуба, несмотря на серьезную конкуренцию. 19-летний форвард в трех контрольных матчах на зимних сборах забил два мяча - в ворота "Пяста" и "Волена".

- Возможность закрепиться в основе ЦСКА зависит только от меня, впереди еще немало товарищеских встреч, - цитирует ТАСС Жамалетдинова. - Надеюсь, что Виктор Михайлович даст мне шанс проявить себя, а там уже надо показать себя с лучшей стороны. Также нужно качественно проводить тренировки. Конечно, на моей позиции конкуренция большая - Витинью, Чалов, Оланаре, Ионов, но я готов к соперничеству и буду стараться делать все от себя зависящее, чтобы подойти поближе к основному составу ЦСКА.

Не знаю, смогу ли с ходу кого-нибудь из них вытеснить из состава. В ЦСКА нет плохих игроков, раз они попали в нашу команду. Но все может быть. Благодаря конкуренции ты становишься только лучше, и это уже хорошо.

В товарищеских матчах я играл на трех атакующих позициях, одна из которых мне была привычна - в роли нападающего. Но где тренер скажет располагаться, там и буду. Я должен учиться играть на тех позициях, где наставник видит меня. Со второго сбора Виктор Михайлович рассматривает меня в роли чистого нападающего.