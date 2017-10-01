Тимур Жамалетдинов: "Нам нельзя терять очки в матче с "Уфой"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что матч 12-го тура чемпионата России против "Уфы" сложится для его команды непросто. Форвард отметил, что команда из Башкирии строго действует при игре у своих ворот.

- Мы играем дома, будем стараться победить, потому что нам нельзя терять очки, - цитирует официальный Твиттер ЦСКА Жамалетдинова. - "От "Уфы" жду типичного для нее футбола. Соперник строго играет сзади и даже с лидерами чемпионата способен проводить свои атаки, искать счастья у чужих ворот.

Напомним, матч ЦСКА - "Уфа" состоится сегодня. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.