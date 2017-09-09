Тимур Жамалетдинов: "Надеюсь в дальнейшем забивать как можно чаще"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поблагодарил хавбека Алана Дзагоева за голевую передачу в гостевом матче 9-го тура против "Амкара" (1:0). 20-летний россиянин впервые вышел в стартовом составе армейцев и забил победный мяч.
– "Амкар" хорошо оборонялся, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Жамалетдинова. – Но мы знали, что они так будут играть, больше действовать на контратаках. Нам было очень важно победить, чтобы не отставать от лидеров. Рад, что помог команде набрать три очка
– Верно ли впечатление, что у вас не все получалось в первом тайме? Что говорили тренеры до игры и в перерыве?
– Перед игрой просили играть больше на острие, взаимодействовать со вторым нападающим, стараться бить при первой же возможности, больше открываться за спину защитникам. В первом тайме не все получалось, тем более "Амкар" играл в три центральных защитника. Долго раскачивался. В перерыве попросили, чтобы больше играл вперед, меньше в недодачу, там и помимо меня было, кому это делать. С голом, конечно, потом поздравили.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #АмкарЦСКА 0:1 52' Тимур Жамалетдинов pic.twitter.com/bHZgsAE1ZV– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 сентября 2017 г.
– Вы очень здорово открылись, но надо Алана Дзагоева похвалить за хорошую передачу!
– Да, в первую очередь ему большое спасибо, что увидел меня, дал вовремя передачу. Хорошо удалось пробить, я попал именно туда, куда нужно.
– Для любого молодого футболиста первый гол за основу – это веха. Что сейчас чувствуете?
– Все меня поздравили. Я давно ждал этого гола. Уже не раз выходил на поле за основу, и ждал, когда удастся забить. Рад, что это удалось. Надеюсь в дальнейшем также себя проявлять и забивать как можно чаще.
– Когда узнали, что выйдете в основе, и с какими мыслями выходили на поле?
– За день до игры понял, что, скорее всего, выйду в старте. Обычно не загадываю, забью или нет, просто стараюсь делать свою работу, то, что требует от меня тренер. Плюс я нападающий, должен забивать голы, и это удалось.
– Что сказал именинник Кирилл Набабкин после игры?
– Хочется поздравить его с днем рождения. Думаю, подарок мы ему сделали нормальный! Он поблагодарил за гол, так что, думаю, его день рождения удался.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/timur-zhamaletdinov-ya-davno-zhdal-etogo-gola/