Тимур Жамалетдинов: "Надеюсь в дальнейшем забивать как можно чаще"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поблагодарил хавбека Алана Дзагоева за голевую передачу в гостевом матче 9-го тура против "Амкара" (1:0). 20-летний россиянин впервые вышел в стартовом составе армейцев и забил победный мяч.

– "Амкар" хорошо оборонялся, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Жамалетдинова. – Но мы знали, что они так будут играть, больше действовать на контратаках. Нам было очень важно победить, чтобы не отставать от лидеров. Рад, что помог команде набрать три очка

– Верно ли впечатление, что у вас не все получалось в первом тайме? Что говорили тренеры до игры и в перерыве?

– Перед игрой просили играть больше на острие, взаимодействовать со вторым нападающим, стараться бить при первой же возможности, больше открываться за спину защитникам. В первом тайме не все получалось, тем более "Амкар" играл в три центральных защитника. Долго раскачивался. В перерыве попросили, чтобы больше играл вперед, меньше в недодачу, там и помимо меня было, кому это делать. С голом, конечно, потом поздравили.

– Вы очень здорово открылись, но надо Алана Дзагоева похвалить за хорошую передачу!

– Да, в первую очередь ему большое спасибо, что увидел меня, дал вовремя передачу. Хорошо удалось пробить, я попал именно туда, куда нужно.

– Для любого молодого футболиста первый гол за основу – это веха. Что сейчас чувствуете?

– Все меня поздравили. Я давно ждал этого гола. Уже не раз выходил на поле за основу, и ждал, когда удастся забить. Рад, что это удалось. Надеюсь в дальнейшем также себя проявлять и забивать как можно чаще.

– Когда узнали, что выйдете в основе, и с какими мыслями выходили на поле?

– За день до игры понял, что, скорее всего, выйду в старте. Обычно не загадываю, забью или нет, просто стараюсь делать свою работу, то, что требует от меня тренер. Плюс я нападающий, должен забивать голы, и это удалось.

– Что сказал именинник Кирилл Набабкин после игры?

– Хочется поздравить его с днем рождения. Думаю, подарок мы ему сделали нормальный! Он поблагодарил за гол, так что, думаю, его день рождения удался.