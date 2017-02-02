15:39 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тимур Жамалетдинов: "Лично мне не помешал бы потолок зарплат"

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Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов выступил за введение потолка зарплат для молодых футболистов. По мнению 19-летнего форварда, он сам еще должен заслужить большие деньги.

- Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни, - цитирует ТАСС Жамалетдинова. - С другой стороны, человек может зарабатывать много, но хотеть получать еще больше и для этого прикладывать максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3991562

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

Логичный комментарий Басиста. Поскольку лично Тимура не знаем.

17:00 2 февраля

Басист

То ли парень держит нос по ветру, то ли и вправду разумный. Хорошо бы второе.

16:52 2 февраля

spetrov

Рисовщики - это вы двое. Почему он должен сокращать свои и так совсем небольшие деньги? Которые он, с точки зрения всех, кто в курсе, как раз заслуживает.

16:32 2 февраля

sabutay

sb1006 Пиши заявление об уменьшении собственной зарплаты в два раза. Какие проблемы ? И сам будешь доволен и Гинера порадуешь. 16:11 ==================== В яблочко )))... Рисовщик этот узбек. Дешевка ! ИМхо

16:16 2 февраля

sb1006

Пиши заявление об уменьшении собственной зарплаты в два раза. Какие проблемы ? И сам будешь доволен и Гинера порадуешь.

16:11 2 февраля

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Материалы других СМИ