Тимур Жамалетдинов: "Лично мне не помешал бы потолок зарплат"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов выступил за введение потолка зарплат для молодых футболистов. По мнению 19-летнего форварда, он сам еще должен заслужить большие деньги.
- Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни, - цитирует ТАСС Жамалетдинова. - С другой стороны, человек может зарабатывать много, но хотеть получать еще больше и для этого прикладывать максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги.
spetrov
Логичный комментарий Басиста. Поскольку лично Тимура не знаем.
17:00 2 февраля
Басист
То ли парень держит нос по ветру, то ли и вправду разумный. Хорошо бы второе.
16:52 2 февраля
spetrov
Рисовщики - это вы двое. Почему он должен сокращать свои и так совсем небольшие деньги? Которые он, с точки зрения всех, кто в курсе, как раз заслуживает.
16:32 2 февраля
sabutay
sb1006 Пиши заявление об уменьшении собственной зарплаты в два раза. Какие проблемы ? И сам будешь доволен и Гинера порадуешь. 16:11 ==================== В яблочко )))... Рисовщик этот узбек. Дешевка ! ИМхо
16:16 2 февраля
sb1006
Пиши заявление об уменьшении собственной зарплаты в два раза. Какие проблемы ? И сам будешь доволен и Гинера порадуешь.
16:11 2 февраля