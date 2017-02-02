Тимур Жамалетдинов: "Лично мне не помешал бы потолок зарплат"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов выступил за введение потолка зарплат для молодых футболистов. По мнению 19-летнего форварда, он сам еще должен заслужить большие деньги.

- Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни, - цитирует ТАСС Жамалетдинова. - С другой стороны, человек может зарабатывать много, но хотеть получать еще больше и для этого прикладывать максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги.