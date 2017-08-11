Тимур Жамалетдинов: "Команда поддержала Помазуна после ошибок в матче с "Рубином"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов подчеркнул, что команда поддержала молодого голкипера команды Илью Помазуна после поражения армейцев в домашней игре 4-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:2). Он также добавил, что не слышал, чтобы голкипер извинился за пропущенные мячи.

Напомним, что Помазун защищал ворота красно-синих в игре с "Рубином" вместо травмированного Акинфеева. В случае с первым голом вратарь после подачи углового выбил мяч в ноги нападающего казанцев, а второй пропустил в ближний угол.

- Помазун не очень удачно сыграл с "Рубином". Команда поддержала его в раздевалке? – вопрос Жамалетдинову.

- Конечно, все сказали слова поддержки. Но "Рубин" не был простым соперником. Наверное, немного переволновался. Сейчас все нормально, хорошо отстоял с "Тосно". У него появилась уверенность. Думаю, если завтра сыграет, проблем не будет.

- Не извинился перед футболистами команды за пропущенные мячи?

- Не знаю, я не слышал. Может, если только лично. (Павел ГУРЕВИЧ)