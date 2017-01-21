Тимур Жамалетдинов: "Гончаренко все объясняет, каждого водит за руку"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что ему нравятся тренировки под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко, передает из Кампамоара корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Сегодня армейцы провели первый матч под началом белорусского специалиста и разгромили "Волен" (3:0). Жамалетдинов стал автором третьего мяча.

- Новый тренер, новые тренировки, новые требования к игрокам, перестановки в тактике, - сказал Жамалетдинов. - Все это мы проходим на тренировках, Виктор Михайлович все объясняет, каждого водит за руку. Если что-то непонятно, мы сами спрашиваем, он говорит, как играть. Они в чем-то с Леонидом Викторовичем (Слуцким. - Прим. "СЭ") отличаются, в целом все довольны его работой. Надеюсь, он нашей тоже доволен.

Полностью интервью Жамалетдинова