Тимур Жамалетдинов: "Думал уйти в аренду в клуб ФНЛ, но Гончаренко в меня верит"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что думал о том, чтобы уйти из команды. Однако главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, по словам форварда, верит в него, поэтому игрок остался в составе красно-синих.

Отметим, что форвард в основном начинает матчи на скамейке запасных. В текущем сезоне 20-летний Жамалетдинов сыграл лишь в двух встречах, выйдя на замену во втором тайме.

– Вы не так много получаете игрового времени в ЦСКА. Не думали уйти в аренду, как это сделали Ефремов, Чернов? - вопрос Жамалетдинову.

– Я думал об этом. Но тренер хочет, чтобы я остался, не хочет отдавать в аренду, как других ребят. Он в меня верит, и я хочу оправдать его доверие. Значит, он что-то во мне видит. А я, в свою очередь, буду работать и использовать свои шансы.

– Но предложения были?

– Да, из первой лиги. Из РФПЛ не предлагали. (Павел ГУРЕВИЧ)