Тимощук - о лидерстве "Локомотива": "Опыт прошлых лет показывает: и не такой отрыв отыгрывается"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук назвал позитивным моментом высокую плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России. Сине-бело-голубые после 20 туров занимают второе место, набрав 37 очков. У лидирующего "Локомотива" 45 баллов.

– Всякий понимает, что осталось 10 матчей и их надо сыграть исключительно на результат. Может быть, даже в ущерб чему-то еще, – сказал в эфире "Радио Зенит" Тимощук. – Будем это обсуждать, говорить на эти темы. Все сознают, насколько важно выиграть чемпионат и оказаться в Лиге чемпионов. Для этого будет сделано все.

– Многие полагают, в этом году смотреть чемпионат России особенно интересно: сразу пять коллективов борются за золото.

– А я слышал, что, наоборот, чемпионат самый слабый, уровень команд непонятный. При всем при этом конкуренция есть, несмотря на то, что "Локомотив" оторвался на визуально комфортное для него расстояние. Опыт прошлых лет показывает: и не такой отрыв отыгрывается. Меня радует, что вверху турнирной таблицы такая плотность. Клубы стремятся показать высокий уровень игры. Видели мы и фееричные матчи в еврокубках, как со знаком плюс, так и минус. Все это говорит о том, что у футболистов есть желание расти. Понятно, каждый хочет видеть своих любимцев триумфаторами. Таких людей и команд становится больше. Вот и мы мечтаем стать первыми.