23:33 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тимофей Маргасов: "В детстве болел за "Локомотив"

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Новичок "Локомотива" Тимофей Маргасов признался, что в детстве болел за красно-зеленых. 24-летний россиянин, выступавший ранее за "Крылья Советов", уверен, что сможет в отличном состоянии подойти к возобновлению чемпионата России.

– Очень приятно перейти в такой большой клуб, - цитирует пресс-служба клуба Маргасова. - В детстве болел за "Локомотив". Помню великолепные матчи с ЦСКА и "Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников – настоящие легенды.

– Лоськов и Пашинин сейчас в тренерском штабе. Как работается под их руководством?

– Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт.

– Какие задачи ставишь перед собой после перехода?

– Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха.

– В какой форме ты сейчас находишься?

– Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в "Крыльях", так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14690

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Долой марионеток-макларенеток

Кто бы сомневался?..

09:34

баламошка

Как такое вообще возможно?!

00:39

Murarius

А точно не за "Лестер"? :)

23:44 4 февраля

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