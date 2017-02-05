Тимофей Маргасов: "Ростов" пытался удержать, но я хотел играть в Европе"

Защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов рассказал, что летом 2016 года пытался перейти в европейский клуб. Он защищал цвета "Ростова", однако не стал продлевать с ним контракт. В результате он перешел в "Крылья Советов", а к "Локо" присоединился этой зимой.

- Закончился контракт, мне предлагали новый, но поступило предложение из Европы, - пояснил Маргасов. - Не буду вам говорить название клуба, страна – Португалия. В последний момент трансфер сорвался.

– "Ростов" пытался удержать?

– Пытался, но я очень хотел играть за рубежом. Была и по-прежнему есть такая цель. Почему? Каждый игрок стремится выступать в больших клубах и на высоком уровне. И на тот момент при выборе между Россией и Португалией приоритетом была Европа. (Михаил ГОНЧАРОВ)