Тимофей Маргасов: "Ростов" пытался удержать, но я хотел играть в Европе"

Защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов рассказал, что летом 2016 года пытался перейти в европейский клуб. Он защищал цвета "Ростова", однако не стал продлевать с ним контракт. В результате он перешел в "Крылья Советов", а к "Локо" присоединился этой зимой.
- Закончился контракт, мне предлагали новый, но поступило предложение из Европы, - пояснил Маргасов. - Не буду вам говорить название клуба, страна – Португалия. В последний момент трансфер сорвался.
– "Ростов" пытался удержать?
– Пытался, но я очень хотел играть за рубежом. Была и по-прежнему есть такая цель. Почему? Каждый игрок стремится выступать в больших клубах и на высоком уровне. И на тот момент при выборе между Россией и Португалией приоритетом была Европа. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Mark Krass
Павлин сам себя пиарит)) Вот умора))Ты кто?
16:57
футбол_2018
Тимофей, спасибо тебе за игру в Ростове!!!Но ты повторяешь путь Дьякова и Новосельцев!!!Локо это не европа!!!Удачи!!!
16:14
engaer
Вот теперь при Палыче в Европу тебе путь заказан. В данный момент из Ростова только дурачки уходят.
15:56