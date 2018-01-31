Тимофей Маргасов: "Перешел в "Тосно", так как мне нужна игровая практика"

Новичок "Тосно" Тимофей Маргасов отметил, что в "Локомотиве" он не получал много игровой практики. В первой части сезона на его счету пять матчей за железнодорожников. Напомним, 25-летний игрок обороны перешел в "Тосно" на правах аренды до конца сезона.

- Мне позвонил агент, который сказал, что мной интересуется "Тосно", - цитирует пресс-служба "Тосно" Маргасова. - А так, как я хочу играть и нужна игровая практика, все взвесив, я согласился на переход в "Тосно". В команде встретили хорошо, многих ребят я знаю, проблем с адаптацией не возникло. Очень порадовала теплая, спокойная, дружественная и в то же время рабочая атмосфера.

Я провел пару дней в команде, приятные впечатления, буду стараться как можно быстрее влиться в коллектив и помочь команде с поставленными задачами на сезон.