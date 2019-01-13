Тимофей Маргасов: "От "Тосно" были минимальные выплаты. Продолжаем биться"

Защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов после медосмотра в Клинике спортивной медицины в Лужниках сказал "СЭ", что рад возможности набирать форму перед началом второй части сезона через матчи межсезонного турнира, в котором также примут участие "Зенит", "Спартак" и "Ростов".

- Отпуск прошел хорошо, медобследование тоже, - сказал Маргасов.

- Никакого лишнего веса с отдыха не привезли?

- (смеется) Нет, лишних кило нет. Все нормально. Может у Никитки Медведева есть (бросил он в сторону стоящего рядом вратаря. - Прим. " СЭ), хотя он говорит, что тренируется. Уже пора тренироваться - соскучались.

- Как относитесь к тому, что почти сразу предстоят матчи с серьезными соперниками?

- Это хорошо. Всегда хочется играть с сильными, чтобы прогрессировать. Не вижу в этом никаких проблем. Будем набирать форму через игры.

- А "Тосно" с вами рассчиталось за прошлый сезон?

- Все глухо. Какие-то минимальные выплаты были. Говорят, банкротство уже подтвердили. Но мы стараемся идти до конца. Что будет дальше, посмотрим. (Андрей Михайлов)

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