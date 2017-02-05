Тимофей Маргасов: "Как "Ростов" мог сдать матч с "Мордовией", если боролся за золото?"

Защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов заявил, что "Ростов", цвета которого он защищал в прошлом сезоне, не мог сдать матч чемпионата России против "Мордовии" (1:2). Поражение в 26-м туре премьер-лиги сезона-2015/16 стало ключевым в борьбе за чемпионство - ростовчане утратили лидерство и в итоге финишировали вторыми, пропустив вперед за ЦСКА.

– Ходили слухи, что Иван Саввиди позже обвинил Бердыева в сдаче игры с "Мордовией"...

– Не помню. Не читал такой информации. Как мы могли сдать матч?! Да такого быть не может! Боролись ведь за золото. И это, наверное, и была главная игра, в которой мы споткнулись... (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полностью интервью Маргасова