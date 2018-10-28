Тимофей Лапшин: "Нормально отношусь к увольнению Карреры из "Спартака"

Корейский биатлонист Тимофей Лапшин, являющийся болельщиком "Спартака", заявил, что нормально воспринимает увольнение Массимо Карреры из московского клуба.

- Как я отношусь к увольнению Карреры? Мне сложно сказать. Наверное, нормально. - цитирует Лапшина "Тюменская арена". - Но надо знать ситуацию изнутри, чтобы что-то говорить.

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября. Под руководством 54-летнего итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок-2017.

"Спартак" после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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