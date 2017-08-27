Тимофей Калачев: "Всегда с удовольствием играю в Санкт-Петербурге"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в интервью "Бизнес Online" рассказал о том, что все игроки любят играть при заполненных трибунах. По его словам, матч 8-го тура чемпионата России против "Зенита" должен получиться интересным.

- Матч "Зенит" – "Ростов" состоится при аншлаге: последнее время петербургские болельщики очень активно раскупают билеты на футбол.

- Тогда это вообще просто фантастика! В России не так много матчей, проходящих при большом стечении публики. В Питере же всегда болеют просто великолепно. Лично я всегда с удовольствием играю в Санкт-Петербурге.

- Да, но заполненные трибуны придают зенитовцам дополнительные силы. Что такое мотивированный, быстрый, агрессивный "Зенит", хорошо знают футболисты "Спартака" и "Ахмата"!

- Так это же просто здорово – противостоять сильному сопернику! Очень интересно проверить свои силы на фоне такой хорошей команды, как "Зенит". И опять же, лучше играть при переполненных трибунах, нежели при пустых. Так что и для нас аншлаг – большой плюс.