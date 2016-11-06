Тимофей Калачев: "В начале игры с "Арсеналом" "Ростов" переключался с Лиги чемпионов на премьер-лигу"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в перерыве матча 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:1) подчеркнул, что хозяева поля во втором тайме должны дожимать соперника. Также белорус рассказал, что чувствует себя лучше после недавней травмы.

– Второй тайм покажет, хватит ли меня на все 90 минут, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Калачев. – Нормально себя чувствую, есть кое-какие моменты по состоянию здоровья, но ничего...

Что касается игры, то нам нужно было поймать ритм, войти в российский чемпионат после матча в Лиге чемпионов. Пропустив, мы собрались и не только сравняли, но и вышли вперед. Нужно дожимать соперника и продолжать играть агрессивно.

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"