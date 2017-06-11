Тимофей Калачев: "Решил отучиться на тренера. Может, в будущем понадобится"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев рассказал, почему решил получить тренерскую лицензию. В этом году хавбек сборной Белоруссии поступил в Академию тренерского мастерства. Вместе с ним обучение проходит парнтер по национальной команде - форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

- Получилось так, что набиралась вторая группа, в которой можно сразу на две категории учиться - на B и A, - сказал Калачев в интервью клубной пресс-службе. - В ней собрались действующие игроки, для нас была создана специальная группа. И я воспользовался возможностью, чтобы и играть и сразу отучиться. Может, в будущем мне понадобится.