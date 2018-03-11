Тимофей Калачев: "Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев ответил хавбеку "Зенита" Магомеду Оздоеву, раскритиковавшему поле стадиона дончан после матча 22-го тура чемпионата России (0:0). После игры Оздоев сказал: "Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле".
– Поверьте: футболисты "Ростова" технически не слабее игроков "Зенита", - сказал Калачев. - Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.
Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало. А говорить сейчас можно все что угодно! Тот же "Манчестер Юнайтед" играл у нас на менее качественном газоне, но никто там почему-то не плакался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
-философ-
Может переигровку назначат??)))
21:21
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
оздоев такой же технарь, как и ерохин. нулевый.
21:05
Russellmoto
Нормально так он ответил))
21:05
asc0002
Калачев-то технично нырять умеет )
21:02
Mark Krass
Оздоев вообще не футболист)) Он больше спец по лавкам))
21:01
Koreaiowa
как будто для того, чтобы оценить состояние газона или чтобы удивиться ему надо быть футболистом
20:58
serzheo
Бгг))
20:54