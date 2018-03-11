20:38 | Футбол — РФПЛ

Тимофей Калачев: "Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон"

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Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев ответил хавбеку "Зенита" Магомеду Оздоеву, раскритиковавшему поле стадиона дончан после матча 22-го тура чемпионата России (0:0). После игры Оздоев сказал: "Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле".

– Поверьте: футболисты "Ростова" технически не слабее игроков "Зенита", - сказал Калачев. - Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.

Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало. А говорить сейчас можно все что угодно! Тот же "Манчестер Юнайтед" играл у нас на менее качественном газоне, но никто там почему-то не плакался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Калачева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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-философ-

Может переигровку назначат??)))

21:21

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

оздоев такой же технарь, как и ерохин. нулевый.

21:05

Russellmoto

Нормально так он ответил))

21:05

asc0002

Калачев-то технично нырять умеет )

21:02

Mark Krass

Оздоев вообще не футболист)) Он больше спец по лавкам))

21:01

Koreaiowa

как будто для того, чтобы оценить состояние газона или чтобы удивиться ему надо быть футболистом

20:58

serzheo

Бгг))

20:54

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