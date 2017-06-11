Тимофей Калачев: "Игроки и тренеры уходят, но "Ростов" существовал и будет существовать"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев спокойно отнесся к смене главного тренера. Ростовскую команду возглавил белорусский специалист Леонид Кучук.

- Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены, - приводит пресс-служба клуба слова Калачева. - В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но "Ростов" существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов.

Мы познакомились с новым тренером, все прошло довольно позитивно. Мы услышали от Кучука его требования, он сказал, что мы еще познакомимся с теми моментами, которые он видит. Надеюсь, нам будет комфортно работать вместе. Все настроены позитивно, ни у кого паники нет.