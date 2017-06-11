Тимофей Калачев: "Игроки и тренеры уходят, но "Ростов" существовал и будет существовать"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев спокойно отнесся к смене главного тренера. Ростовскую команду возглавил белорусский специалист Леонид Кучук.
- Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены, - приводит пресс-служба клуба слова Калачева. - В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но "Ростов" существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов.
Мы познакомились с новым тренером, все прошло довольно позитивно. Мы услышали от Кучука его требования, он сказал, что мы еще познакомимся с теми моментами, которые он видит. Надеюсь, нам будет комфортно работать вместе. Все настроены позитивно, ни у кого паники нет.
inspire
Жорик Вартанов а че это мужики разбежались как проститутки увидев какие фантики им другие клубы предлагают? =================== разбежались они в первую очередь из за отсутствия перспектив .... что б было понятнее, из за реальной возможности не получить или получить хрензнаеткогда те фантики, которые предлагает Ростов
12:57
Слоня
Видимо, нижеотпИсавшиеся за фантики работают. Чисто из любви в родной метле. Когда месяцами не платят то что обещали и есть большая вероятность, что не заплатят вообще, не нужно быть крысой для поиска более честного и достойного( щедрого) работодателя.
12:52
человек за футбол
да останется ростов никто и не спорит только где он останется? на дне таблицы.... выделяясь опять разве что скандалами из-за невыплаченных зарплат...а о людях кто-нибудь подумал? о тех кто начал и болеет за Ростов после Европы? У нас были большие успехи а теперь мы в ж....опе сказал Тимофей
12:51
howard
Знал, что Тимофей - мужик, а не крыса. Есть же такие игроки как Пуйоль, Дель Пьеро. А "Ростов" действительно остается независимо ни от чего.
12:47
человек за футбол
полностью согласен с тем что как то не тянут они на мужиков если разбегаются как крысы с еще не утонувшего корабля
12:29
Жорик Вартанов
Барсук1979 Все с Мужиками будет нормально!_____________ а че это мужики разбежались как проститутки увидев какие фантики им другие клубы предлагают?
12:27
old grumbler
Cуществовать можно и в первой лиге и во второй...
12:14
Барсук1979
Все с Мужиками будет нормально!
12:13
iipetroff
Тимофей, конечно, мужик, но судьба у "Ростова" незавидная.
12:10
S.U.B.A.
Жалко Ростов!
12:08
Albertozi
ФНЛ
12:06