12:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тимофей Калачев: "Игроки и тренеры уходят, но "Ростов" существовал и будет существовать"

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Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев спокойно отнесся к смене главного тренера. Ростовскую команду возглавил белорусский специалист Леонид Кучук.

- Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены, - приводит пресс-служба клуба слова Калачева. - В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но "Ростов" существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов.

Мы познакомились с новым тренером, все прошло довольно позитивно. Мы услышали от Кучука его требования, он сказал, что мы еще познакомимся с теми моментами, которые он видит. Надеюсь, нам будет комфортно работать вместе. Все настроены позитивно, ни у кого паники нет.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Жорик Вартанов а че это мужики разбежались как проститутки увидев какие фантики им другие клубы предлагают? =================== разбежались они в первую очередь из за отсутствия перспектив .... что б было понятнее, из за реальной возможности не получить или получить хрензнаеткогда те фантики, которые предлагает Ростов

12:57

Слоня

Видимо, нижеотпИсавшиеся за фантики работают. Чисто из любви в родной метле. Когда месяцами не платят то что обещали и есть большая вероятность, что не заплатят вообще, не нужно быть крысой для поиска более честного и достойного( щедрого) работодателя.

12:52

человек за футбол

да останется ростов никто и не спорит только где он останется? на дне таблицы.... выделяясь опять разве что скандалами из-за невыплаченных зарплат...а о людях кто-нибудь подумал? о тех кто начал и болеет за Ростов после Европы? У нас были большие успехи а теперь мы в ж....опе сказал Тимофей

12:51

howard

Знал, что Тимофей - мужик, а не крыса. Есть же такие игроки как Пуйоль, Дель Пьеро. А "Ростов" действительно остается независимо ни от чего.

12:47

человек за футбол

полностью согласен с тем что как то не тянут они на мужиков если разбегаются как крысы с еще не утонувшего корабля

12:29

Жорик Вартанов

Барсук1979 Все с Мужиками будет нормально!_____________ а че это мужики разбежались как проститутки увидев какие фантики им другие клубы предлагают?

12:27

old grumbler

Cуществовать можно и в первой лиге и во второй...

12:14

Барсук1979

Все с Мужиками будет нормально!

12:13

iipetroff

Тимофей, конечно, мужик, но судьба у "Ростова" незавидная.

12:10

S.U.B.A.

Жалко Ростов!

12:08

Albertozi

ФНЛ

12:06