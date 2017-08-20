Тимофей Калачев: "Голы и передачи за "Ростов"? Главное - результат команды"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев отметил, что его голы и передачи важны в том случае, если они приносят победу команде. Он также добавил, что рад тому, что в этом сезоне смог отличиться уже три раза.

– Уже приучил и болельщиков, и себя, что часто отдаю передачи, но я давно не забивал. Приятно, что сумел поразить ворота соперников уже три раза в этом сезоне, – приводит пресс-служба "Ростова" слова Калачева. – Но главное – результат команды. Когда твои передачи и голы приносят победу – тогда они по-настоящему важны.