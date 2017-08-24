Тимофей Калачев: "Для меня "Ростов" – это больше чем родной клуб. Не хочу и не имею права бросать команду"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев отметил, что у него не было желания покинуть команду в межсезонье. Он также добавил, что с каждым туром ростовчане становятся сильнее.

– Всегда сложно, когда команда практически полностью обновляется, – цитирует пресс-служба "Ростова" Калачева. – Сначала, конечно, было волнение, но, поговорив с президентом клуба и со спортивным директором, понял, что у нас будет хороший боеспособный коллектив.



- Не было желания покинуть клуб?



– Нет, я уже давно в этой команде и всем доволен. Для меня "Ростов" – это больше чем родной клуб. Не хочу и не имею права бросать команду.



- В команде появилось 15 новичков и многие отмечают, что все, кто пришел, – игроки хорошего уровня.

– Сыграно всего шесть туров. Еще рано делать какие-то серьезные выводы. Но все ребята пришлись ко двору. С каждым туром мы становимся сильнее – это факт. Мы с Сашей Гацканом должны были взять на себя роль лидеров на первых порах, сделать так, чтобы команда стала единым коллективом. Думаю, что это получилось.

Отметим, что в межсезонье "Ростов" покинули 19 игроков, а 16 футболистов пополнили состав команды.

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