"Спартак" вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к игре 8-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", которая состоится в Хабаровске 27 августа, информирует официальный сайт москвичей. После дерби с "Локомотивом" (3:4) главный тренер Массимо Каррера дал игрокам выходной.
В 17.00 на базе в Тарасовке стартовал практический урок. Для тех футболистов, которые в субботу провели на поле большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценную тренировку.
Следует отметить, что полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш трудятся по индивидуальной программе. Полузащитнику Артему Тимофееву 25 августа в Риме будет сделана операция.
На вторник у красно-белых намечено утреннее занятие.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-08-21-spartak_nachal_podgotovku_k_matchu_so_ska-khabarovsk/
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Артем Тимофеев
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Массимо Каррера