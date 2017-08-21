"Спартак" вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к игре 8-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", которая состоится в Хабаровске 27 августа, информирует официальный сайт москвичей. После дерби с "Локомотивом" (3:4) главный тренер Массимо Каррера дал игрокам выходной.

В 17.00 на базе в Тарасовке стартовал практический урок. Для тех футболистов, которые в субботу провели на поле большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценную тренировку.



Следует отметить, что полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш трудятся по индивидуальной программе. Полузащитнику Артему Тимофееву 25 августа в Риме будет сделана операция.

На вторник у красно-белых намечено утреннее занятие.