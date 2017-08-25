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19:04 | Футбол — РФПЛ

Тимофеев успешно прооперирован в Риме


Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев успешно прооперирован в Риме, сообщает официальный сайт красно-белых. Хавбек получил повреждение колена 9 августа в матче с "Арсеналом". Операция на передней крестообразной связке колена прошла удачно.

Отметим, что в этой же клинике недавно проходил обследование хавбек Роман Зобнин, который был прооперирован в Риме в июне. По словам врачей, у него наблюдается положительная динамика восстановления. В четверг полузащитник вернулся в Москву.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-08-25-artm_timofeyev_prooperirovan_v_rime/

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