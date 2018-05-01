Тимофеев - о матче с "Амкаром": "Эмоции потрясающие, долго хотел сыграть"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев отметил, что очень рад отыграть все 90 минут во встрече 28-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0). Хавбек провел полный матч после разрыва передней крестообразной связки колена. В игре 27-го тура с "Ахматом" (1:3) полузащитник вышел на замену на 53-й минуте.

- Долгожданное (возвращение), очень хотелось играть. Ощущение просто потрясающее, долго этого ждал. Хорошо, что выиграли, - приводит пресс-служба "Спартака" слова Тимофеева.



24-летний игрок провел в нынешнем чемпионате России шесть матчей и не отметился результативными действиями.