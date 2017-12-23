Тимофеев начал готовиться к сборам со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев в Инстаграме сообщил о завершении очередного периода восстановления от травмы. 23-летний хавбек не выходил на поле с 9 августа - в матче 5-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" он повредил переднюю крестообразную связку колена.

"Вот и закончился еще один период восстановления! Двигаюсь дальше, впереди сборы", - написал Тимофеев.

Напомним, в этом сезоне хавбек принял участие в четырех матчах чемпионата России, после чего был травмирован. С августа он продолжает реабилитацию. Ближайший официальный матч "Спартака" состоится 15 февраля - красно-белые в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с "Атлетиком".