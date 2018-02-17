Тикнизян и Жиронкин присоединились к ЦСКА на сборах в Испании

Футболисты Наир Тикнизян и Виталий Жиронкин прибыли в расположение ЦСКА на сбор в Кампоаморе, сообщает пресс-служба армейцев. Игроки будут готовиться к товарищеской встрече против датского "Эсбьерга", который состоится 17 февраля.
Напомним, ЦСКА в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Црвеной Звездой" (0:0). Ответная игра в Москве состоится 21 февраля.
Наир Тикнизян и Виталий Жиронкин, получившие игровую практику на сборах #ЦСКАU21 в Турции, вернулись на сбор первой команды для участия в завтрашнем товарищеском матче #ЦСКАвКампоаморе 👍 pic.twitter.com/wlbpr7UVsX– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 февраля 2018 г.