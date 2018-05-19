Тихонов в ближайшее время должен продлить контракт с "Крыльями Советов"

Как стало известно "СЭ", "Крылья Советов" и Андрей Тихонов планируют продлить контракт в ближайшие две недели. 47-летний тренера, напомним, перед прошлым сезоном заключил с самарцами соглашение по схеме "1+1". Вторая часть договора по-прежнему не активирована, сам специалист находится в отпуске. Однако уже на следующей неделе стороны проведут встречу по поводу дальнейшего сотрудничества. Причем, волжане не планируют предлагать специалисту новый контракт, а хотят активировать опцию из действующего на тех же условиях, что были у него и в ФНЛ.

Ранее СМИ сообщили об интересе к Тихонову со стороны "Уфы". В Башкирии его рассматривают как замену Сергею Семаку, который ведет предметные переговоры с руководством "Зенита". Правда, сам тренер отказался от комментариев на тему работы в Уфе.

В сезоне-2017/18 "Крылья Советов" заняли второе место в ФНЛ и вместе с "Оренбургом" заменят "Тосно" и "СКА-Хабаровск" в премьер-лиге-2018/19. (Андрей СИЗЯКИН)​