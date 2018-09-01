Тихонов объяснил, почему "Крылья Советов" победили "Анжи"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов заявил, что решающим фактором победы в матче 6-го тура РПЛ против "Анжи" стал гол, забитый нападающим Сергеем Корниленко.

- Решающий фактор - гол Корниленко, именно он обеспечил положительный исход матча, - сказал Тихонов в эфире канала "Матч Премьер". - Было много хороших подходов. Мы не можем до конца завершать атаки: не хватает исполнительского мастерства или, возможно, это нервы.

Спасибо болельщикам, что даже после поражений они нас поддерживают и любят. Это историческая победа "Крыльев" на новом стадионе. Игра была тяжелой: когда стучишь в стену, можешь пропустить атаку. Гол Корниленко? Болельщики просят - он забивает.

"Крылья Советов" занимают 7-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 7 очков.

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