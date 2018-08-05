Тихонов объяснил, почему Канунников не сыграет с "Оренбургом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов - о заменах в команде по сравнению с матчем 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0). Во 2-м туре чемпионата России самарская команда сыграет с "Оренбургом".

- Канунников получил травму в прошлом матче, поэтому я его заменил, - сказал Тихонов в эфире канала "Матч Премьер". - Соболев вышел не очень удачно, поэтому сегодня будет играть Корниленко. Олег Ланин вышел "на уколах", поскольку нам больше некого выпустить.

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