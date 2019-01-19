Тихий стал игроком "Енисея"

Защитник Дмитрий Тихий перешел в "Енисей", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 26-летним игроком заключен на полтора года.
Ранее Тихий выступал за "Томь", "Луч-Энергию", "Аланию" и "Факел".
В ФНЛ в этом сезоне он провел 20 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.
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