Тихий стал игроком "Енисея"

Защитник Дмитрий Тихий перешел в "Енисей", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 26-летним игроком заключен на полтора года.

Ранее Тихий выступал за "Томь", "Луч-Энергию", "Аланию" и "Факел".

В ФНЛ в этом сезоне он провел 20 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.