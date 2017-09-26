Тигиев вернется к тренировкам в конце марта 2018 года

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев, получивший травму в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2), прооперирован в Риме, сообщает официальный сайт красно-белых. Игроку обороны столичной команды выполнена пластика передней крестообразной связки. Также футболисту сделана частичная резекция наружного мениска и швы обоих менисков.

Пресс-служба красно-белых со ссылкой на руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова сообщает, что Тигиев приступит к тренировкам в общей группе в конце марта 2018 года.

Напомним, в сезоне-2017/18 защитник принял участие в трех матчах чемпионата России. Еще в семи встречах он попадал в заявку на игры национального первенства, но не выходил на поле.

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