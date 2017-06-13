Тигиев подписал контракт со "Спартаком"

Защитник Георгий Тигиев подписал долгосрочное соглашение со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба. 22-летний игрок был арендован красно-белыми у "Анжи" с февраля 2017 года. После аренды он стал свободным агентом.
В минувшем сезоне Тигиев провел за "Спартак" четыре матча, в которых не отличился результативными действиями. В составе клуба он стал чемпионом России.
Защитник Георгий Тигиев подписал долгосрочный контракт со "Спартаком"!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 июня 2017 г.
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Obl2007
Ну и славненько ....)))
19:30
i-energy
физика хорошая, подтянуть психологию...потенциал есть
19:08