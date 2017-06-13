19:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тигиев подписал контракт со "Спартаком"

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Защитник Георгий Тигиев подписал долгосрочное соглашение со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба. 22-летний игрок был арендован красно-белыми у "Анжи" с февраля 2017 года. После аренды он стал свободным агентом.

В минувшем сезоне Тигиев провел за "Спартак" четыре матча, в которых не отличился результативными действиями. В составе клуба он стал чемпионом России.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/104231/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Obl2007

Ну и славненько ....)))

19:30

i-energy

физика хорошая, подтянуть психологию...потенциал есть

19:08