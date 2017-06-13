Тигиев подписал контракт со "Спартаком"

Защитник Георгий Тигиев подписал долгосрочное соглашение со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба. 22-летний игрок был арендован красно-белыми у "Анжи" с февраля 2017 года. После аренды он стал свободным агентом.

В минувшем сезоне Тигиев провел за "Спартак" четыре матча, в которых не отличился результативными действиями. В составе клуба он стал чемпионом России.