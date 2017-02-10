Тигиев, Паршивлюк и Боли отправятся на третий сбор с "Анжи"

Пресс-атташе "Анжи" Айдемир Даганов подчеркнул, что защитники Георгий Тигиев и Сергей Паршивлюк, а также нападающий Янник Боли отправятся вместе с командой на третий сбор. Ранее махачкалинцы предложили всем футболистам пойти на пересмотр контрактов с понижением зарплаты.

Позже стало известно, что Паршивлюк и Боли могут покинуть клуб. По информации "СЭ", Тигиев близок к подписанию контракта со "Спартаком".

- И Паршивлюк, и Боли, и Тигиев поедут с командой на третий сбор, - приводит "Р-Спорт" слова Даганова. - Все они являются игроками "Анжи". Слухи, появляющиеся в СМИ, мы не комментируем. Могу лишь сказать, что, по словам главного тренера, очертания команды, которую он хочет видеть, уже видны.