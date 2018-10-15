Тигиев и Башкиров тренируются в общей группе

Футболисты "Крыльев Советов" Евгений Башкиров и Георгий Тигиев в понедельник, 15 октября, тренировались в общей группе, информирует пресс-служба самарской команды. Клуб также отметил, что возможность расторжения контрактов с игроками в данный момент не рассматривается.

- Футбольный клуб "Крылья Советов" запросил у соответствующих органов и организаций все необходимые документы относительно инцидентов, произошедших с футболистами в эти выходные. На данный момент известно, что в отношении игроков составлены административные протоколы. После получения всех необходимых документов клуб вынесет окончательное решение. К Евгению Башкирову будут применены санкции в соответствии с условиями трудового договора. Что касается Георгия Тигиева, то по результатам медицинского освидетельствования, пройденного футболистом сегодня, запрещенных препаратов, а также наличия алкоголя в его крови обнаружено не было. В связи с этим ПФК "Крылья Советов" просит представителей СМИ корректно относиться к различным информационным сообщениям. После получения всех документов и выяснения всех обстоятельств дела, Георгий Тигиев оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации. В этом случае клуб готов оказать ему содействие в данном вопросе, - говорится в заявлении пресс-службы.

Игроки "Крыльев Советов" были задержаны в воскресенье за вождение в нетрезвом состоянии. В текущем сезоне Башкиров провел 10 матчей за "Крылья Советов", Тигиев - 2.