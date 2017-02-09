17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

The Telegraph: Слуцкий заслуживает право работать в Англии

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вошел в 20 самых недооцененных тренеров мира по версии The Telegraph. В британском издании считают, что 45-летний россиянин заслуживает того, чтобы работать в английской премьер-лиге.

Также в список попал экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, который сейчас работает в "Шанхай Шанган". Португалец ранее возглавлял "Тоттенхэм".

Кроме того, британские журналисты включили в список Уле-Гуннара Сульшера, Джованни ван Бронкхорста, Брендана Роджерса, Леонарду Жардима, Стива Брюса и других.

Добавим, что Слуцкий недавно посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Ура! Возьмите его кто-нибудь! Баламошка хочет увидеть КВН!

21:34

историк79

Очень напоминает рассуждения уже наших СМИ о том, кто достоин тренеровать/играть в КХЛ

19:22

Ботаникум

Должности старших газоно-косильщиков заняты, а вот среди младших - есть вакансии. Только потянет ли Слуцкер? Это же не в КВН или ЧГК перед зомбированной "аудиторией" щёки надувать от распирающего "интеллекта"!"

19:01

serzheo

Ну саксы прям осчастливили. Говорит "достоин" о как.))))

17:53

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