The Telegraph: Слуцкий заслуживает право работать в Англии

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вошел в 20 самых недооцененных тренеров мира по версии The Telegraph. В британском издании считают, что 45-летний россиянин заслуживает того, чтобы работать в английской премьер-лиге.

Также в список попал экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, который сейчас работает в "Шанхай Шанган". Португалец ранее возглавлял "Тоттенхэм".

Кроме того, британские журналисты включили в список Уле-Гуннара Сульшера, Джованни ван Бронкхорста, Брендана Роджерса, Леонарду Жардима, Стива Брюса и других.

Добавим, что Слуцкий недавно посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси".