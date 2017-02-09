The Telegraph: Слуцкий заслуживает право работать в Англии

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вошел в 20 самых недооцененных тренеров мира по версии The Telegraph. В британском издании считают, что 45-летний россиянин заслуживает того, чтобы работать в английской премьер-лиге.
Также в список попал экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, который сейчас работает в "Шанхай Шанган". Португалец ранее возглавлял "Тоттенхэм".
Кроме того, британские журналисты включили в список Уле-Гуннара Сульшера, Джованни ван Бронкхорста, Брендана Роджерса, Леонарду Жардима, Стива Брюса и других.
Добавим, что Слуцкий недавно посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном.
Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси".
баламошка
Ура! Возьмите его кто-нибудь! Баламошка хочет увидеть КВН!
21:34
историк79
Очень напоминает рассуждения уже наших СМИ о том, кто достоин тренеровать/играть в КХЛ
19:22
Ботаникум
Должности старших газоно-косильщиков заняты, а вот среди младших - есть вакансии. Только потянет ли Слуцкер? Это же не в КВН или ЧГК перед зомбированной "аудиторией" щёки надувать от распирающего "интеллекта"!"
19:01
serzheo
Ну саксы прям осчастливили. Говорит "достоин" о как.))))
17:53