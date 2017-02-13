The Sun - о переходе Глеба в "Крылья": "От "Арсенала" и "Барсы" до мелкой рыбешки в России"

Английское издание The Sun опубликовало новость о вероятном переходе полузащитника Александра Глеба в "Крылья Советов" с заголовком "Бывшая звезда "Арсенала" и "Барселоны" упал до уровня мелкой рыбешки в России". В тексте отмечается, что белорус, пребывающий в статусе свободного агента, "цепляется за свою карьеру, переходя из "Генчлербирлиги" в "Крылья Советов".

Ранее генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал "СЭ", что контракт с 35-летним белорусом может быть подписан в ближайшие один-два дня. Глеб уже выступал за "Крылья" в 2012 году, приняв участие в восьми матчах премьер-лиги. В данный момент белорус находится в статусе свободного агента, его последним клубом был БАТЭ.