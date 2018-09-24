Тезисы Кафельникова: замены Каррере нет, ЦСКА в дерби играл лучше, "Зенит" почти чемпион

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился своими впечатлениями от воскресного дерби, в котором армейцы сыграли с красно-белыми вничью (1:1) в 8-м туре РПЛ, поддержал Массимо Карреру и выразил свое мнение по поводу чемпионской гонки.

– Очень переживал за "Спартак" в воскресенье. Конечно, результат мог быть и другим – в нашу пользу, но ЦСКА, пожалуй, был ближе к победе, – сказал Кафельников. – Да, пока красно-белые не очень радуют, но надо понимать, что игры может не быть сегодня, может не быть завтра, послезавтра, но потом она появится. В команде дефицит квалифицированных футболистов, и тренерский штаб старается выжать максимум из того, что есть. Но лично меня радует то, что Каррера дает шанс молодым. Они приобретают опыт и обязательно еще проявят себя!

– Как вам кажется: "Спартак" сегодня – управляемая команда?

– Судя по тому, что читал в интернете, Массимо по-прежнему имеет большой вес в коллективе, и это радует. Может, и не на сто процентов, как лично мне хотелось бы, но все же. Несмотря на его врагов в сети. Уже много раз говорил и еще раз повторю: я за Массимо!

– Каррера сказал, что Глушаков и Ещенко пока не вернутся в основу. Итальянец прав?

– Почему нет? Это его решение, а я пока не вижу оснований для того, чтобы не поддерживать решения главного тренера. А если говорить про увольнение самого Массимо, то вообще не знаю, о чем тут может идти речь. Адекватные болельщики понимают, что сейчас замены Каррере просто нет. Да, конечно, говорят, что и незаменимых не бывает, но в сложившейся ситуации лично я верю в то, что Массимо искренне любит свою работу, делает ее добросовестно и хочет выиграть со "Спартаком" еще не один титул.

– Можно ли уже сейчас говорить, что "Зенит" все ближе к чемпионству?

– Знаете, в прошлом году было нечто подобное, и в том числе и я говорил, что "Зенит" возьмет титул, но потом все изменилось. Но, думаю, в этом сезоне такого же провала от питерцев ждать не стоит. Поэтому – пожалуй, да. (Наталия Соломатина)

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