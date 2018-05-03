Теймураз Лепсая: "Балтика" может провести переходный матч на стадионе "Калининград"

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая заявил, что его команда может провести переходные игры за право выйти в РФПЛ на новой арене, предназначенной для проведения чемпионата мира. Заключительный 38-й тур ФНЛ пройдет 12 мая. Переходные игры – 17 и 20 мая.

- Там будет целая рабочая неделя на разрешение всех этих вопросов, – цитируют "Известия" Лепсая. – Этого более чем достаточно, чтобы определиться. Мы уже провели три тестовых матча в качестве организаторов и понимаем, как работать на новом стадионе. Поэтому у нас есть четкое представление, как всё организовать технически и технологически. В случае попадания в переходные матчи проведение домашнего матча "Балтики" на стадионе "Калининград" возможно. Не хочу всё говорить, но мы в контакте с ФИФА и Оргкомитетом.