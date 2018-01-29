Тетте прошел медосмотр в "Динамо"

По информации "СЭ", полузащитник "Леха" Абдул Тетте прошел медосмотр в московском "Динамо".

В ближайшее время клубы должны урегулировать вопрос о трансфере ганца. Ранее за 27-летнего футболиста польский клуб просил 1 миллион евро, "Динамо" было готово заплатить около 900 тысяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость ганца в 600 тысяч евро. Тетте играет за клуб с 2015 года, провел 84 матча в составе команды, в которых забил один мяч. Также он провел одну встречу за сборную Ганы.

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