14:53 | Футбол — РПЛ

Тетте пропустит два матча РПЛ


Полузащитник "Динамо" Абдул Азиз Тетте дисквалифицирован на два матча после прямой карточки в матче 1-го тура чемпионата с "Арсеналом", информирует пресс-служба клуба.

Футболист был удален на 7-й минуте игры за удар хавбека "оружейников" Горана Чаушича ногами в пах. Тетте присутствовал на заседании КДК и принес извинения за свое поведение. 

Полузащитник автоматически пропустит один матч и еще один - в качестве штрафных санкций. Таким образом, Тетте сможет принять участие в матче 4-го тура против "Уфы". Игра состоится 20 августа.

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