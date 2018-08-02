Тетте пропустит два матча РПЛ

Полузащитник "Динамо" Абдул Азиз Тетте дисквалифицирован на два матча после прямой карточки в матче 1-го тура чемпионата с "Арсеналом", информирует пресс-служба клуба.

Футболист был удален на 7-й минуте игры за удар хавбека "оружейников" Горана Чаушича ногами в пах. Тетте присутствовал на заседании КДК и принес извинения за свое поведение.

На заседании КДК Теттех принёс извинения не только в адрес Чаушича и клуба "Арсенал", но и своим партнёрам по команде, а также динамовским болельщикам. Учитывая это, а также тот факт, что к игроку футбольным клубом "Динамо" были применены штрафные санкции. – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 августа 2018 г.

Полузащитник автоматически пропустит один матч и еще один - в качестве штрафных санкций. Таким образом, Тетте сможет принять участие в матче 4-го тура против "Уфы". Игра состоится 20 августа.