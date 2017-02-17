Тест "СЭ". Кто ты – Гамула или Задорнов?

Сегодня день рождения тренера Игоря Гамулы, непревзойденного мастера разговорного жанра, практикующего ныне в дубле "Ростова". "СЭ" предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете высказывания Игоря Васильевича. Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на вопрос – кто это сказал, Гамула или писатель-сатирик Михаил Задорнов? Предупреждаем – ответить правильно на все вопросы будет непросто.
konoval
Задолбало на 16-м вопросе.
21:45
баламошка
Гамула-красавчик!
21:08
Der schwein
Задорнов, воперослв нет. Жванецкий всегда был посредственностью и балаболом. Не пойму, зачем его Володя Соловьёв хвалит. Это же укроп по натуре .
21:06
James Gang
Поздравляем, вы – Игорь Гамула!
20:51
Damir54
А нам все равно . Но Гамула это ( в свое время ) пипец ! на пресканхс ( может еще когда - нибудь услышим ) А Задорнов , он тупой Даугавиньш в футболе 😨😂😵
20:36
Damir54
А нам все равно . Но Гамула это ( в свое время ) пипец ! на пресканхс ( может еще когда - нибудь услышим ) А Задорнов , он тупой Даугавиньш в футболе
20:34
Бегущий человек
martys Блин, я - Задорнов. А как они определяют? 19:32**************Элементарно: дают фразы из Гамулы и Задорнова, чьих фраз отгадал больше, тем и являешься.
20:05
Бегущий человек
Поскольку в тесте постоянно менялись местами фамилии главных героев, то получилось, что тыкал просто наугад. Вышло, что я - Задорнов.
20:04
Кубанский Туляк
Я настоящий Гамула !!!!! только вот интересно, сколько все же ошибок.... пару раз реально не туда жмакнул....
19:53
За баскетбол
Да блииин! Я тоже Задорнов
19:42
martys
Блин, я - Задорнов. А как они определяют?
19:32
Uzulius
Я Гамула!!!
19:19
Ботаникум
Не хочу я в "задорновы"!!!!!!!!!!!!!! Переигровку давай!!!!!!
18:27
пошливы
Редакция - вы что совсем рамсы попутали.
18:12
Ботаникум
Протестировался, на фиг, и оказался "мих.задорновым"!?.......... Не попал я в "гамулы", вай мэ!!!!!
17:58