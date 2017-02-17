17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тест "СЭ". Кто ты – Гамула или Задорнов?

Игорь ГАМУЛА и Михаил ЗАДОРНОВ. Фото "СЭ"
Игорь ГАМУЛА и Михаил ЗАДОРНОВ. Фото "СЭ"
0
0
0
0
15

Сегодня день рождения тренера Игоря Гамулы, непревзойденного мастера разговорного жанра, практикующего ныне в дубле "Ростова". "СЭ" предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете высказывания Игоря Васильевича. Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на вопрос – кто это сказал, Гамула или писатель-сатирик Михаил Задорнов? Предупреждаем – ответить правильно на все вопросы будет непросто.

 
0
0
0
0
15
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

konoval

Задолбало на 16-м вопросе.

21:45

баламошка

Гамула-красавчик!

21:08

Der schwein

Задорнов, воперослв нет. Жванецкий всегда был посредственностью и балаболом. Не пойму, зачем его Володя Соловьёв хвалит. Это же укроп по натуре .

21:06

James Gang

Поздравляем, вы – Игорь Гамула!

20:51

Damir54

А нам все равно . Но Гамула это ( в свое время ) пипец ! на пресканхс ( может еще когда - нибудь услышим ) А Задорнов , он тупой Даугавиньш в футболе &#128552;&#128514;&#128565;

20:36

Damir54

А нам все равно . Но Гамула это ( в свое время ) пипец ! на пресканхс ( может еще когда - нибудь услышим ) А Задорнов , он тупой Даугавиньш в футболе

20:34

Бегущий человек

martys Блин, я - Задорнов. А как они определяют? 19:32**************Элементарно: дают фразы из Гамулы и Задорнова, чьих фраз отгадал больше, тем и являешься.

20:05

Бегущий человек

Поскольку в тесте постоянно менялись местами фамилии главных героев, то получилось, что тыкал просто наугад. Вышло, что я - Задорнов.

20:04

Кубанский Туляк

Я настоящий Гамула !!!!! только вот интересно, сколько все же ошибок.... пару раз реально не туда жмакнул....

19:53

За баскетбол

Да блииин! Я тоже Задорнов

19:42

martys

Блин, я - Задорнов. А как они определяют?

19:32

Uzulius

Я Гамула!!!

19:19

Ботаникум

Не хочу я в "задорновы"!!!!!!!!!!!!!! Переигровку давай!!!!!!

18:27

пошливы

Редакция - вы что совсем рамсы попутали.

18:12

Ботаникум

Протестировался, на фиг, и оказался "мих.задорновым"!?.......... Не попал я в "гамулы", вай мэ!!!!!

17:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ