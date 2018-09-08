Терри войдет в пятерку ветеранов РПЛ

Джон Терри, который в ближайшее время может перейти в "Спартак", в декабре отпразднует 38-й день рождения. В таком случае англичанин станет четвертым по возрасту игроком текущего чемпионата страны.
Испанцу Сесару Навасу 38 лет уже исполнилось, а Сергей Рыжиков и Дмитрий Андреев отметят дни рождения до конца сентября. (Кирилл Бурдаков)
Самые возрастные футболисты чемпионата России-2018/19
|
Игрок
|
Страна
|
Амплуа
|
Клуб
|
Дата рождения
|
Сесар Навас
|
Испания
|
Защитник
|
Рубин
|
14.02.1980
|
Сергей Рыжиков
|
Россия
|
Вратарь
|
Кр.Советов
|
19.09.1980
|
Дмитрий Андреев
|
Россия
|
Защитник
|
Оренбург
|
26.09.1980
|
Джон Терри*
|
Англия
|
Защитник
|
Спартак
|
07.12.1980
|
Тимофей Калачев
|
Белоруссия
|
Полузащитник
|
Ростов
|
01.05.1981
|
Илья Абаев
|
Россия
|
Вратарь
|
Ростов
|
02.08.1981
|
Адессойе Ойеврле
|
Россия
|
Защитник
|
Оренбург
|
18.09.1982
|
Александр Анюков
|
Россия
|
Защитник
|
Зенит
|
28.09.1982
|
Родолфу
|
Бразилия
|
Полузащитник
|
Ахмат
|
23.10.1982
|
Дмитрий Белоруков
|
Россия
|
Защитник
|
Анжи
|
24.03.1983
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