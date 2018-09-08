15:22 | Футбол — РПЛ

Терри войдет в пятерку ветеранов РПЛ

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Джон Терри, который в ближайшее время может перейти в "Спартак", в декабре отпразднует 38-й день рождения. В таком случае англичанин станет четвертым по возрасту игроком текущего чемпионата страны.

Испанцу Сесару Навасу 38 лет уже исполнилось, а Сергей Рыжиков и Дмитрий Андреев отметят дни рождения до конца сентября. (Кирилл Бурдаков)

Самые возрастные футболисты чемпионата России-2018/19

Игрок

Страна

Амплуа

Клуб

Дата рождения

Сесар Навас

Испания

Защитник

Рубин

14.02.1980

Сергей Рыжиков

Россия

Вратарь

Кр.Советов

19.09.1980

Дмитрий Андреев

Россия

Защитник

Оренбург

26.09.1980

Джон Терри*

Англия

Защитник

Спартак

07.12.1980

Тимофей Калачев

Белоруссия

Полузащитник

Ростов

01.05.1981

Илья Абаев

Россия

Вратарь

Ростов

02.08.1981

Адессойе Ойеврле

Россия

Защитник

Оренбург

18.09.1982

Александр Анюков

Россия

Защитник

Зенит

28.09.1982

Родолфу

Бразилия

Полузащитник

Ахмат

23.10.1982

Дмитрий Белоруков

Россия

Защитник

Анжи

24.03.1983

* В случае перехода в "Спартак"

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