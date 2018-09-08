Терри войдет в пятерку ветеранов РПЛ

Джон Терри, который в ближайшее время может перейти в "Спартак", в декабре отпразднует 38-й день рождения. В таком случае англичанин станет четвертым по возрасту игроком текущего чемпионата страны.

Испанцу Сесару Навасу 38 лет уже исполнилось, а Сергей Рыжиков и Дмитрий Андреев отметят дни рождения до конца сентября. (Кирилл Бурдаков)

Самые возрастные футболисты чемпионата России-2018/19

Игрок Страна Амплуа Клуб Дата рождения Сесар Навас Испания Защитник Рубин 14.02.1980 Сергей Рыжиков Россия Вратарь Кр.Советов 19.09.1980 Дмитрий Андреев Россия Защитник Оренбург 26.09.1980 Джон Терри* Англия Защитник Спартак 07.12.1980 Тимофей Калачев Белоруссия Полузащитник Ростов 01.05.1981 Илья Абаев Россия Вратарь Ростов 02.08.1981 Адессойе Ойеврле Россия Защитник Оренбург 18.09.1982 Александр Анюков Россия Защитник Зенит 28.09.1982 Родолфу Бразилия Полузащитник Ахмат 23.10.1982 Дмитрий Белоруков Россия Защитник Анжи 24.03.1983

* В случае перехода в "Спартак"

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