Терри удалил пост, где написал, что не перейдет в "Спартак"

12 сентября защитник Джон Терри написал в Инстаграме, что принял решение отказаться от перехода в "Спартак", объяснив это семейными обстоятельствами. Сейчас это сообщение удалено.

"После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения "Спартака". Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить "Спартак" и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен профессионализмом его сотрудников. Но после обсуждения этого варианта с семьей, мы решили, что пока не пришло время осуществлять этот переход. Удачи, "Спартак", - написал 12 сентября Терри.

Ранее сообщалось, что бывший защитник "Челси" и сборной Англии посетит игру 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".

"Спартак" - "Ростов": онлайн-трансляция матча