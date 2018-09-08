Терри проходил медосмотр в Риме в сопровождении Трабукки

Сегодня защитник Джон Терри, являющийся свободным агентом, проходил медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт". 37-летний англичанин был замечен в компании известного агента Марко Трабукки, который, в частности, представляет интересы полузащитника Романа Еременко, недавно ставшего игроком "Спартака".
По информации "СЭ", Терри близок к переходу именно в стан красно-белых. Клуб предлагает игроку контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей. Решение о трансфере будет принято самим Терри в ближайшие дни.
#SpartakMosca, visite finite per #Terry: le immagini📸https://t.co/3WgAda7WKc– Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 8 сентября 2018 г.
Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"!
СМИ: Терри успешно прошел медосмотр для "Спартака". Он подпишет однолетний контракт с возможностью продления
Терри опубликовал фото, как он проходит медосмотр
СМИ: Терри проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак"