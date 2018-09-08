13:14 | Футбол — РПЛ

Терри подписался на Жиркова

Инстаграм Джона Терри. Фото "СЭ"
Инстаграм Джона Терри. Фото "СЭ"
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По информации "СЭ" бывший защитник сборной Англии Джон Терри близок к переходу в "Спартак". Красно-белые предлагают 37-летнему игроку контракт на один год с возможностью продления на сезон при проведении определенного процента матчей.

Чуть больше получаса назад Терри подписался в Инстаграме на защитника "Зенита" Юрия Жиркова. Оба игрока выступали за "Челси" с 2009 по 2011 год. Вероятно, Терри захотел что-то спросить у Жиркова о жизни в России, поэтому и подписался на него.

СМИ: Терри успешно прошел медосмотр для "Спартака". Он подпишет однолетний контракт с возможностью продления 

Терри опубликовал фото, как он проходит медосмотр 

СМИ: Терри проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак"

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