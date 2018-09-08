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Терри переходит в "Спартак". Как это будет

19 октября 2010. Москва. Лига чемпионов. Групповой турнир. 3-й тур. Группа F. "Спартак" (Россия) - "Челси" (Англия) - 0:2. Джон Терри и Джано Ананиндзе обмениваются игровыми майками. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
19 октября 2010. Москва. Лига чемпионов. Групповой турнир. 3-й тур. Группа F. "Спартак" (Россия) - "Челси" (Англия) - 0:2. Джон Терри и Джано Ананиндзе обмениваются игровыми майками. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Джон Терри близок к переходу в "Спартак", решение о трансфере будет принято самим игроком в ближайшие дни. Срок контракта составит один год с возможностью продления на сезон, если игрок проведет определенный процент матчей.

У Терри есть вариант с "Астон Виллой" на гонорар в 3 миллиона фунтов, но при английских налогах защитник получит существенно меньше. "Спартак" сделал предложение, которое при российских налогах перекрывает то, что предложила "Астон Вилла". (Сергей Егоров)

СМИ: Терри успешно прошел медосмотр для "Спартака". Он подпишет однолетний контракт с возможностью продления //
Терри опубликовал фото, как он проходит медосмотр //
СМИ: Терри проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак"

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