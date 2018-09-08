Терри опубликовал фото, как он проходит медосмотр

Сразу несколь итальянских авторитетных СМИ сообщили, что бывший защитник сборной Англии Джон Терри, являющийся свободным агентом, проходит медосмотр для перехода в "Спартак". 37-летний игрок должен подписать с красно-белыми однолетний контракт.

Терри в Инстаграме опубликовал фотографию, на которой видно, как у него берут кровь.

Последним клубом игрока была "Астон Вилла", за которую он выступал с июля 2017 года по май нынешнего. В прошлом сезоне он провел за бирмингенцев 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

СМИ: Терри проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак"