Терри оформил российскую визу

Как стало известно "СЭ", 37-летний бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри получил визу Российской Федерации. При этом окончательная договоренность о его переходе в "Спартак" еще не достигнута, но в результате сегодняшних переговоров в Лондоне стороны стали ближе к сделке и решили вопрос получения права на въезд футболиста на территорию нашей страны. Это сделано для того, чтобы не терять время в дальнейшем в случае успешного завершения трансфера.

Напомним, что соглашение звездного ветерана с красно-белыми уже было заключено: англичанин должен выступать за москвичей до конца сезона-2018/19 и имеет возможность продления трудовых отношений еще на год. Вместе с тем, в договоре есть опция отзыва подписей.

В конце прошлой недели Терри вернулся в Англию после медосмотра в римской клинике "Вилла Стюарт", и у него возникли сомнения в целесообразности переезда в Россию. Дело в том, что за девять месяцев в столичной команде игрок намерен заработать больше, чем 1,9 миллиона евро, как пока прописано в контракте.

По нашим данным, защитник просил увеличить свой суммарный доход за этот период примерно на 1,3-1,4 миллиона. Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация "Спартака". В понедельник стороны не сумели достичь договоренности, консультации продолжились во вторник. (Вячеслав Короткин)

Трансфер Терри в "Спартак" может сорваться