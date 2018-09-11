Терри и "Спартак". Что происходит прямо сейчас

Как стало известно "СЭ", сегодня в Лондоне пройдет очередной раунд переговоров между представителями "Спартака" и 37-летнего бывшего защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри.

На данный момент ситуация такова: уже заключено соглашение, по условиям которого футболист выступает за до конца сезона-2018/19 и имеет возможность продления трудовых отношений еще на год, но в договоре есть опция отзыва подписей.

В конце прошлой недели Терри вернулся в Англию после медосмотра в римской клинике "Вилла Стюарт", и у него возникли сомнения в целесообразности переезда в Москву. Дело в том, что за девять месяцев в столичной команде игрок намерен заработать больше, чем 1,9 миллиона евро, как пока прописано в контракте.

По нашим данным, защитник просит увеличить свой суммарный доход за этот период примерно на 1,3-1,4 миллиона. Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация "Спартака". В понедельник стороны не сумели достичь договоренности, консультации продолжатся во вторник. (Вячеслав Короткин)

Все о трансфере Джона Терри в "Спартак"