"Терри 37 лет? Да он до 40 спокойно играть будет". Огненное мнение Кавазашвили

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что болельщики будут заполнять стадионы, чтобы посмотреть на игру 37-летнего защитника Джона Терри.

- Честно говоря, я ошеломлен и рад, что мой любимый клуб вытащил Джона из Англии и пригласил играть в Россию. Мои наилучшие пожелания господину Терри, желаю ему играть так, как этого потребует тренер, - сказал Кавазашвили. - Подписание такого футболиста – бесспорное усиление, он станет лидером в центре обороны, а нервозность и хаос, присущие нынешним защитникам и хавбекам красно-белых, пропадут.

- В декабре Терри исполнится 38 лет. Сможет ли он демонстрировать высокий уровень в таком возрасте?

- Такие мастера, как он, способны спокойно играть до 40 лет в любой команде. К тому же, уже не в первый раз к нам приезжает известный игрок из английского чемпионата – тот же "Зенит" пригласил Ивановича из "Челси", когда серб был уже не нужен лондонцам, а у нас Бранислав отлично выступает.

- Насколько негативным фактором является то, что Терри не сможет выступить за красно-белых в Лиге Европы?

- Безусловно, это недостаток, но, в первую очередь, для него лично, так как британец не сможет показать себя в Европе. Зато он усилит "Спартак" в чемпионате России! Начнет играть во внутреннем первенстве, спартаковцы без него, может, проскочат подальше в Лиге Европы. Успеет еще выступить в еврокубках, ему всего 37 - вся жизнь впереди! В Европе, кстати, многие футболисты в этом возрасте успешно продолжают карьеру. Кстати, я уверен, все болельщики минимум полгода будут заполнять стадионы битком на матчах "Спартака", чтобы посмотреть на Терри. Это же величайший аристократ, умеющий играть в футбол!

Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал в сезоне-2017/18 во втором по силе дивизионе Англии. Защитник провел за бирмингемский клуб 36 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. (Иван Торопцев)

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